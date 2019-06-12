فوز الأردن وتعادل فلسطين وخسارة سوريا وديا

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فاز منتخب الأردن لكرة القدم على نظيره الأندونيسي 4-1، وتعادلت فلسطين مع مضيفتها قرغيزستان 2-2، وخسرت سوريا أمام مضيفتها أوزبكستان صفر-2 الثلاثاء في مباريات ودية استعدادا لتصفيات آسيا المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر.

في المباراة الأولى على استاد عمان الدولي، سجل بهاء فيصل (22) وأحمد العرسان (42) ويوسف الرواشدة (62) وحمزة الدردور (74) أهداف الأردن، وإيفان ديماس (85 من ركلة جزاء) هدف أندونيسيا.

وهي المباراة الثانية للاردن ضمن الاستعدادات للتصفيات المشتركة (آسيا 2023 ومونديال 2022)، بعد خسارة قاسية في الأولى أمام سلوفاكيا 1-5 يوم الجمعة الماضي.

ملخص مباراة الأردن و إندونيسيا:

من جانبها، منيت سوريا بهزيمة ثانية على التوالي بقيادة المدرب العائد فجر ابراهيم بهدفين نظيفين سجلهما إيلدور شومورودوف (3 و42).

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وكانت سوريا سقطت بخماسية نظيفة أمام إيران في المباراة الأولى الخميس الماضي.

ملخص مباراة سوريا وأوزبكستان:

وعلى ملعب دولين عمر زاكوف في بيشيك، حول منتخب فلسطين تخلفه أمام قرغيزستان بهدفين نظيفين لتورسونالي روستاموف (31) وبيكزخان ساغينباييف (49) الى تعادل بعد أن سجل له تامر صيام (57) وعبد اللطيف البهداري (89 من ركلة جزاء).

اهداف مباراة فلسطين وقيرغزستان: