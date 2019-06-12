القماش يحرز برونزية سباق ٤٠٠ متر حرة فى بطولة مارى نوستروم للسباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح السباح الأوليمبى مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة، يحرز برونزية سباق ٤٠٠ متر حرة فى بطولة مارى نوستروم بفرنسا بزمن ٣:٥٠:٤٧ فى إطار استعداده لبطولة العالم المقبلة. يذكر أن مروان القماش كان قد حصل على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر حرة لدورة ألعاب البحر المتوسط. Advertisements ونجح مروان القماش ، فى احتلال المركز الرابع في نهائي سباق 400 متر حرة في كأس العالم للسباحة السابقة بالصين.

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