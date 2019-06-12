شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى لـ TIME SPORTS: كنت أتمني الاستمرار مع الحرس.. ودورى الموسم المقبل صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود والذى تقدم بإستقالة مؤخراً من تدريب الفريق ، أنه لم يتم الوصول لإتفاق وفضل الرحيل عن بيته ومنح الفرصة لمدرب آخر لقيادة الفريق العسكري فى الموسم المقبل.

تابع العشرى فى تصريحات لبرنامج " سوبر تايم " على قناة TIMW SPORTS ويقدمه أحمد شوبير أن الموسم المقبل سيكون صعب على الحرس وعليه الإستعداد من الآن بتدعيمات قوية وهو ما طالب به خلال التقرير الذى تقدم به مؤخراً.

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أضاف العشري كنت أود الاستمرار ولكن تركت الفرصة لأخر فالحرس بيتي ، ولا أستطيع أن أرفض طلبه ، مؤكداً أنه سينتظر الفترة المقبلة لمعرفة العروض التى وصلت إليه ودراسة الأفضل من بينهم.



