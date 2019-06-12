سموحة ينتظر 3 ملايين جنيه من الاسماعيلي لإتمام بيع "شيلونجو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولي سموحة ، 3 مليون جنيه من نادي الاسماعيلي لاتمام بيع المهاجم النامبيبي شيلونجو بشكل نهائي وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة ، حسب الاتفاق المبرم بين ادارة الناديين .
وكان شيلونجو قد انتقل الي الاسماعيلي من سموحة علي سبيل الاعارة وبنية البيع النهائي مقابل 4.5 مليون جنيه ، حيث حصل مسئولي النادي السكندري علي مليون ونصف جنيه مقابل الاعارة وفي حال سداد الدراويش 3 ملايين جنيه قبل انتهاء شهر يونيه الجاري سيكون اللاعب انتقل الي صفوف الفريق الاصفر بشكل نهائي .
يذكر أن، شيلونجو قد انضم الي صفوف منتخب نامبيا في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر .
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