شكرا لقرائتكم خبر عن تايم سبورت: الأهلي يوافق على "أجازة" لاسارتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو النادي الاهلي، على طلب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالسفر إلى بلاده لمدة اسبوع أو عشرة ايام خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه بقناة "تايم سبورت" ان الاهلي وافق على سفر لاسارتي إلى بلاده لقضاء أجازة هناك أسبوع أو عشرة ايام مُستغلاً عدم إقامة أي مباريات للفريق حالياً حيث سيلعب الاهلي أول مباراة رسمية له يوم 26 يوليو المقبل أمام المقاولون العرب بالدوري.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيتا خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل ، ومن المقرر أن يبدأ الاهلي الإستعداد للموسم الجديد يوم 22 يونيو الجاري.