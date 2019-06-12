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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوزبكستان تفوز على المنتخب الأولمبى فى الودية الثانية 3 / 2 خسر منتخب مصر الأوليمبي 3 / 2 أمام منتخب أوزبكستان فى الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم بأوزبكستان فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. منتخب مصر بالأحمر أمام زيمبابوى والكونغو بأمم أفريقيا.. والأبيض أمام أوغندا Advertisements تقرر أن يرتدى منتخب مصر زيه التقليدى الأحمر والأبيض والأسود أمام زيمبابوى والكونغو فى الجولتين الأولى والثانية. الزمالك يرحب بإعارة شيكابالا للمقاصة وينتظر العرض الرسمى رحب مسئولو نادى الزمالك بإعارة محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق المنتهى إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، لصفوف فريق مصر المقاصة. رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

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