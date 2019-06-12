شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ثنائى الزمالك بروحين بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش ثنائى نادي الزمالك التونسى حمدى النقاز والمغربى حميد أحداد حالة فريدة خلال الفترة المقبلة وتحديد بالتزامن مع إقامة بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى مصر يوم 21 يونيه الجارى.

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