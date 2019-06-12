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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 11 / 6 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلى يمنح طاهر محمد مليون جنيه قيمة مقدم التعاقد

. عقد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب جلسة مع عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة الأهلى فى ملف التعاقدات، شهدت الاتفاق على كل البنود التعاقدية ين الطرفين، تمهيدًا لضمه فى الموسم الجديد، وحصل اللاعب على مبلغ مليون جنيه وهى قيمة مقدم التعاقد، على أن يتم خصمها من راتبه فى موسمه الأول مع الأهلي ويكثف مسئولو الأهلى من مفاوضاتهم مع المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، خاصة أنه على رأس المطلوبين من قبل إدارة الكرة نظرًا للقناعة التامى بإمكانياته الفنية والبدنية، وتحاول الإدارة الحمراء فى الوصول لاتفاق مع نظيرتها فى المقاولون بخصوص ضمه، خاصة أن اللاعب كان على وشك الانتقال للفريق الأحمر فى الميركاتو الشتوى الماضى، إلا أن إدارة ذئاب الجبل طلبت تأجيل انهاء الصفقة لتدهور موقف الفريق بمسابقة الدورى.

مهاجم الحدود معروض على الأهلى فى ميركاتو الصيف

عرض وكيل أعمال النيجيرى إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود اللاعب على مسئولى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتلقى اللاعب النيجيرى الذى قد موسمًا جيدًا مع الحدود هذا الموسم عرضًا من يسترلو البلجيكي. وفتح مسئولو النادى البلجيكى خطوط اتصالات مع عبد الحميد عادل وكيل اللاعب، من أجل الظفر بخدماته بعد أن اقتنعوا بمستواه الفنى والبدني، ويرتبط موسيس بعقد سارٍ مع الحدود لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي. وقدم موسيس مستوى مميزًا مع حرس الحدود فى الموسم الجارى وساهم بقوة فى بقاء الحدود فى الدورى الممتاز كما أنه اعتلى صدارة هدافى ناديه حيث تمكن من إحراز 10 أهداف فى 32 مباراة فى الدورى الممتاز وكأس مصر .

سوبر كورة.. نهائى أفريقيا يؤجل حصول الأهلى على 9 ملايين جنيه

أبلغ مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى النادى الأهلى، بتأجيل صرف مستحقات المارد الأحمر. وكانت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقى التى اجتمعت الأسبوع الماضى فى باريس قررت إعادة مباراة إياب الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد التى أقيمت بمعلب رادس بتونس، فى بلد محايد بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب ظروف المباراة والسلامة لم يتم توفيرها.

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مؤمن زكريا ينتظر موقف الأهلي للرد على العروض المحلية والخارجية

أرجأ مؤمن زكريا لاعب الأهلي ، الرد على العروض المحلية والعربية التى تلقاها خلال الفترة الماضية للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان زكريا قد فسخ عقده مع نادي أحد السعودي في فبراير الماضي وعاد للأهلي لكن لم يتم قيده لانتهاء فترة القيد الشتوي وتدرب اللاعب مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

وينتظر زكريا حسم مصيره مع الأهلي سواء بالبقاء أو الرحيل للرد على العروض المحلية والعربية وأن كانت هناك مؤشرات لبقاء اللاعب وقيده في قائمة الموسم الجديد وهو ما سيتحدد في الفترة الماضية.

الأهلى يضغط لاستمرار مسابقة الـ97 لتجنب مذبحة الصيف

يكثف مسئولو النادى الأهلى من ضغوطهم على اتحاد الكرة، لاستمرار إقامة مسابقة الـ97 فى الموسم الجديد، لتجنب إقامة مذبحة للاعبى الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فى ظل تواجد أكثر من 9 لاعبين داخل صفوف الأهلى فى هذه المرحلة العمرية.

وسيضطر الأهلى للاستغناء عن 9 لاعبين بشكل مبدئى حال الغاء مسابقة الـ97، لأنه سيكون مضطرًا لقيد 9 من أبرز لاعبيه فى قائمة الفريق الأول بدلاً من قيدهم تحت السن كما يحدث هذا الموسم، وسيكون هذا العدد قابل للزيادة فى حالة التعاقد مع الصفقات الجديدة.

ويقيد الأهلى كلاً من صلاح محسن، محمد محمود، أحمد حمدي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، محمود الجزار، رمضان صبحى هذا الموسم تحت السن، وهو الأمر الذى سيختلف بداية من الموسم المقبل وسيتم تصعيدهم لقائمة اللاعبين فوق السن بداية من الموسم المقبل.