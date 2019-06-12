فوز كريم عبد الجواد والشوربجي وأبو الغار في بطولة CIB للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات اليوم الثالث بدور المجموعات لبطولة CIB للاسكواش والتي يستضيفها مول العرب مفاجآت عديدة كان أبرزها خسارة علي فرج المصنف الأول عالميا. وحقق كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا مفاجأة مدوية بعد تغلبه على المصنف الأول عالميا علي فرج لاعب وادي دجلة بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-9, 11-8 . Advertisements وتغلب محمد أبو الغار المصنف الثامن عالميا على منافسه النيوزيلاندي بول كول بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3, 11-6 . وحقق محمد الشوربجي العلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات عقب تغلبه في مباراته الأخيرة على سايمون روزنر بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-9, 11-4. وبذلك يضمن الشوربجي مقعده في نصف النهائي بعد صدارته للمجموعة بـ10 نقاط كاملة .

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