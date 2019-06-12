شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يفى جروس بوعده لفرجانى ساسى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط نادي الزمالك، عرضًا مغريًا خلال الأيام المقبلة بناءً على وعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء السابق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. هل يفى جروس بوعده لفرجانى ساسى؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.