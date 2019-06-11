شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة هروب صلاح من المنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن ما يتردد حول تهرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام للمنتخب، غير صحيح، مؤكداً أنه تم الاتفاق على حصول اللاعب على راحة سلبية قبل انطلاق بطول أمم أفريقيا.

وأكد لهيطة أن اللاعب سيعود لصفوف المنتخب في الفترة المحددة، ولا صحة عن تهربه واستبعاده من قائمة المنتخب كما ردد البعض.