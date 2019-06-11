شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة هروب صلاح من المنتخب قبل أمم أفريقيا والان مع التفاصيل
أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن ما يتردد حول تهرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام للمنتخب، غير صحيح، مؤكداً أنه تم الاتفاق على حصول اللاعب على راحة سلبية قبل انطلاق بطول أمم أفريقيا.
وأكد لهيطة أن اللاعب سيعود لصفوف المنتخب في الفترة المحددة، ولا صحة عن تهربه واستبعاده من قائمة المنتخب كما ردد البعض.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قصة هروب صلاح من المنتخب قبل أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.