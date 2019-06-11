الان تتابع تحديد موعد انطلاق دوري المحترفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس ينطلق الموسم الرياضي السعودي لكرة القدم (2019-2020)م يوم الثلاثاء “20 “أغسطس المقبل لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. كما تقرر انطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الخميس 22 من نفس الشهر.

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