شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية على التوالي المنتخب الأوليمبي يخسر أمام أوزبكستان بالثلاثة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
للمرة الثانية على التوالي، خسر المنتخب الأولمبي لقاءه أمام أوزبكستان بنتيجة 3/2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس ضمن استعدادات الفراعنة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
كان المنتخب المصري الأولمبي خسر اللقاء الأول أمام أوزبكستان بهدفين دون رد في اللقاء، الذي جمعهما الأحد الماضي.
ظهر المنتخب الوطني الأولمبي بشكل متواضع فنيا خلال لقاءه الثاني ولم ينجح لاعبيه في تحقيق الانتصار خاصة وأن دفاعات الفراعنة فشلوا في إيقاف خطورة مهاجمو أوزبكستان.
وسجل أهداف المنتخب المصري أحمد ياسر ريان ومحمد عبدالسلام، وفاز عمار حمدي لاعب الأهلي، المعار للاتحاد السكندري، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
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