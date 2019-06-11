شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يهزم كرواتيا بهدفين.. وساسي يعود بعد غياب شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المنتخب التونسي فوزا معنويا على نظيره الكرواتي وصيف بطل العالم 2018 بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على أرض ملعب «أنيلكو هيرجافيك»، ضمن استعدادات نسور قرطاج لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام 21 من الشهر الجاري حتى 19 يوليو.

وشهد اللقاء مشاركة لاعب الوسط المميز فرجاني ساسي، قائد فريق الزمالك، بعد غياب دام مايقرب من شهرين لإصابته خلال لقاء فريقه المصري خلال إحدى مواجهات المباريات ببطولة الكونفيدرالية أمام حنسية أغادير المغربي والتى توج «الأبيض» بهذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة البركان.

تقدم المنتخب التونسي خلال الشوط الأول أنيس البدري لمنتخب بلاده عند الدقيقة 16، وتعادل برونو بيتكوفيتش لمنتخب كرواتيا مع بداية الشوط الثاني، وسجل نعيم سليتي هدف فوز المنتخب العربي من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.