فرنسا تكتسح أندورا برباعية في تصفيات يورو 2020

فاز منتخب فرنسا على مضيفه أندورا 4 / صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) والتي شهدت أيضًا فوز أيسلندا على تركيا 2 / 1 و ألبانيا على مولدوفا 1/ صفر.

وتقدم المنتخب الفرنسي في الدقيقة 11 عن طريق كيليان مبابي، قبل أن يضيف زميله وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول سجل فلوريان توفان الهدف الثالث.

وفي الشوط الثاني سجل كورت زوما الهدف الرابع للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 59.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الأيسلندي على نظيره التركي 2/ 1 .

وتقدم منتخب أيسلندا في الدقيقة 21 من خلال لاعبه راجنار سيجوردسن ، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 31.

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وفي الدقيقة 41، سجل منتخب تركيا هدفه الوحيد عن طريق دوروكان توكوز.

وفي مباراة أخرى فاز منتخب ألبانيا على ضيفه مولدوفا 1 / صفر.

وسجل سوكول سكيالشي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام تركيا وأيسلندا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، أما ألبانيا فتحتل المركز الرابع برصيد ست نقاط، ثم مولدوفا في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط قبل أندورا متزيلة الترتيب بلا نقاط.