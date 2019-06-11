السويلم يصدم النصراويين

على الرغم من انتظار الجماهير لترشح سعود السويلم لرئاسة نادي النصر حتى اللحظات الأخيرة، إلا أنه صدم محبيه بعدم تقديم ملفه في الموعد القانوني المحدد؛ والذي انتهى رسميًّا، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

وأغلقت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة الرياضة استلام ملفات الترشح لمجلس إدارة نادي النصر دون تقدم أي مرشح على منصب الرئيس، الأمر الذي صدم جماهير العالمي التي كانت تنتظر ترشح السويلم.

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وكان سعود السويلم قد كُلف برئاسة مجلس إدارة النصر، شهر مارس 2018، من قبل الهيئة العامة للرياضة، وقاد الفريق الأول بالعالمي لتحقيق لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المُقرر أن يتم فتح باب الترشح مرة أخرى، في حال لم يتقدم للترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة أي قائمة بالعدد اللازم بعد إغلاق باب الترشح، ويفتح باب الترشح مرة أخرى لمدة مماثلة، وذلك وفقًا للمادة 77 من اللائحة الأساسية للأندية.

وفي حال لم يكمل العدد اللازم في المرة الثانية، فإنه يحق للهيئة العامة للرياضة أن تقرر ما تراه مناسبًا بتكليف مجلس الإدارة الحالي، أو مجلس إدارة جديد لمدة من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.