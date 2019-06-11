ألمانيا تكتسح إستونيا في تصفيات اليورو

حقق المنتخب الألماني انتصارًا كاسحًا بنتيجة (8-0) على إستونيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

سجل أهداف ألمانيا، ماركو رويس "هدفين" في الدقيقتين 10 و37، وجنابري "هدفين" في الدقيقتين 17 و62، وجوريتسكا في الدقيقة 20، وجوندوجان في الدقيقة 26، وفيرنر في الدقيقة 79، وساني في الدقيقة 88.

وبهذا الانتصار، تحتل ألمانيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الأخير بدون نقاط.

بدأ يواكيم لوف مدرب ألمانيا، المباراة بطريقة (4-3-3)، نوير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كيرير وجينتر وسولي وشولز، وفي الوسط جوريتسكا وكيميتش وجوندوجان، وثلاثي هجومي مكون من رويس وساني وجنابري.

على الجانب الآخر، اعتمد مارتين ليم المدير الفني لمنتخب إستونيا، على طريقة (5-4-1) سيرجي في حراسة المرمى، أمامه الخماسي بيك وميتس وفيمان وتام وتاخيو، وفي الوسط ساندر وكونستانتين وديميتريف وكامس، ومهاجم وحيد زينخوف.

بدأت المباراة بضغط ألماني كبير، وسدد جوشوا كيميتش، كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج المنطقة، لكن الحارس تصدى لها في الدقيقة الثالثة.

ونجح ماركو رويس في تسجيل الهدف الأول لألمانيا في الدقيقة العاشرة، حيث استلم كرة من كيرير وسدد بقدمه اليسرى كرة قوية في شباك إستونيا.

ولم يترك الألمان لإستونيا فرصة العودة، ونجح سيرجي جنابري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17، وبصناعة من زميله ليروي ساني، حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء، ليُضاعف النتيجة.

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واستمرت الماكينات الألمانية في هز شباك إستونيا، وسجل ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 20، من كرة رأسية على يسار الحارس سيرجي، وبصناعة من زميله جوشوا كيميتش.

وحصل ليون جوريتسكا على خطأ في منطقة جزاء إستونيا، وأعلن حكم المباراة عن وجود ركلة جزاء في الدقيقة 26، نفذها إلكاي جوندوجان بنجاح، حيث سدد أسفل يسار الحارس، ليُضيف الهدف الرابع للمانشافت.

وواصل الماكينات، السيطرة على المباراة، أمام تراجع إستونيا، ليحصل جوريتسكا على خطأ من خارج المنطقة، ونفذه ماركو رويس بنجاح، حيث سدد أعلى يمين المرمى، ويُضيف الهدف الخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر لوف الدفع بمارسيل هالستنبرج بدلًا من شولز، ودراكسلر بدلًا من جوندوجان، وآخر التغييرات كان المهاجم تيمو فيرنر بدلًا من ماركو رويس، لزيادة الضغط الهجومي على الخصم.

وجاءت فرصة خطيرة لإستونيا في الدقيقة 56، حث أرسل تايخو كرة عرضية للمهاجم زينخوف، والذي قام بالتسديد بقدمه اليسرى من الجانب الأيمن، في وسط المرمى، وتصدى لها الحارس مانويل نوير.

ونجح سيرجي جنابري في تسجيل الهدف السادس لألمانيا في الدقيقة 62، حيث استقبل أمام المرمى، كرة عرضية من الطرف الأيسر من زميله هالستنبرج، وأسكن الكرة في الشباك.

واستمر الضغط الألماني لمواصلة تسجيل الأهداف، وبالفعل نجح البديل تيمو فيرنر في تسجيل الهدف السابع في الدقيقة 79، حيث استقبل تمريرة من جوليان دراكسلر وسدد كرة من الجبهة اليسرى في شباك إستونيا.

واختتم ليروي ساني أهداف الماكينات، بالهدف الثامن في الدقيقة 88، حيث استقبل تمريرة من جوليان دراكسلر، وسدد الكرة أسفل يسار المرمى بنجاح.