أوكرانيا تقصي إيطاليا وتتأهل لنهائي مونديال الشباب

تأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائي كأس العالم للشباب، والمقامة حاليًا في بولندا، وذلك بفوزه على نظيره الإيطالي 1 / صفر، في قبل نهائي البطولة.

وسجل سيرجي بوليستا هدف المباراة الوحيد لأوكرانيا في الدقيقة 64.

وعانت أوكرانيا من النقص العددي بعد أن تعرض دينيس بوبوف للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 79.

وسجل المنتخب الإيطالي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق جيانلوكا سالامنكا، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليثبت عدم صحة الهدف، بعد أن اظهر الفيديو اعتداء مهاجم إيطاليا على مدافع أوكرانيا قبل تسجيل الهدف.