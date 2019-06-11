لوكاكاو يظهر بوجه مبهر مع بلجيكا

نجح روميلو لوكاكاو، مهاجم منتخب بلجيكا، في هز الشباك خلال مباراة اسكتلندا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتمكن لوكاكو من تسجيل هدفين أمام اسكتلندا، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الملك بودوان.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوكاكو سجل 25 هدفًا في آخر 21 مباراة له بقميص المنتخب البلجيكي.

وأفادت شبكة "

"، أن لوكاكو سجل 15 هدفًا في آخر 15 مباراة دولية له مع منتخب بلاده.

سكاي سبورت

يذكر أن لوكاكو سجل 15 هدفًا فقط مع ناديه مانشستر يونايتد طول 45 مباراة خلال الموسم المنصرم.

وعانى لوكاكو من تراجع كبير في المستوى بقميص مانشستر يونايتد، في ظل تراجع الفريق ككل، واحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

