لوكاكاو يظهر بوجه مبهر مع بلجيكا

وتمكن لوكاكو من تسجيل هدفين أمام اسكتلندا، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب الملك بودوان.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لوكاكو سجل 25 هدفًا في آخر 21 مباراة له بقميص المنتخب البلجيكي.وأفادت شبكة "سكاي سبورت"، أن لوكاكو سجل 15 هدفًا في آخر 15 مباراة دولية له مع منتخب بلاده.
يذكر أن لوكاكو سجل 15 هدفًا فقط مع ناديه مانشستر يونايتد طول 45 مباراة خلال الموسم المنصرم.
وعانى لوكاكو من تراجع كبير في المستوى بقميص مانشستر يونايتد، في ظل تراجع الفريق ككل، واحتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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