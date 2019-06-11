فيديو.. البلطان يُقدم ملفه لرئاسة نادي الشباب السعودي

تقدم رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، بملف ترشحه رسميًّا لرئاسة مجلس الإدارة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة أربعة أعوام قادمة.
ونشر نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أثناء تقدم البلطان بأوراق ترشحه إلى أعضاء اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.
وكانت اللجان المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة بالإشراف على الانتخابات، قد بدأت أعمالها داخل مقرات الأندية، يوم الأحد، وكانت الحركة هادئة داخل الأندية خلال أول يومين لاستقبال طلبات مرشحين الرئاسة وعضوية المجالس والناخبين.
وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز الخامس برصيد 54 نقطة.
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