باريس سان جيرمان يستعد لخطف هدف ريال مدريد

يستعد باريس سان جيرمان، للانقضاض على بابلو سارابيا لاعب وسط إشبيلية، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، وسط اهتمام من ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سارابيا لم يوافق على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل حتى الآن، ويسعى لخوض تجربة جديدة.

ويملك سارابيا شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ (18 مليون يورو) وهو رقم في المتناول بالنسبة لنادٍ بحجم باريس سان جيرمان.

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ويعتبر سارابيا هدفًا لريال مدريد أيضًا، حيث وضعه النادي الملكي في حساباته من أجل إعادته لسانتياجو برنابيو من جديد، في حالة الفشل في ضم بوجبا أو إريكسن.

وكان جولين لوبيتيجي المدير الفني الجديد لإشبيلية، قد تحدث عن موقف سارابيا، وأعلن رغبته في استمراره مع الفريق الأندلسي.

وقدم سارابيا موسمًا مميزًا للغاية مع إشبيلية، حيث سجل 12 هدفًا، وصنع 13 أخرى.