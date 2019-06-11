إغلاق باب الترشحيات لرئاسة الأندية.. والنصر والوحدة بلا مرشح

أُغلق، مساء اليوم، باب الترشيحات لرئاسة الأندية السعودية، دون أن يترشح أحد لرئاسة نادي النصر والوحدة.
ووفق الأنظمة سيتم تحديد موعد آخر لفتح باب الترشيحات للأندية، و في حال لم يتقدم أحد فإن للهيئة العامة للرياضة تكليف إدارة لمدة موسم.
وجاء المرشحين كالتالي: أنمار الحائلي (الاتحاد)، سعد العفالق (الفتح)، فهد المدلج (الفيصلي)، فهد بن نافل وموسى الموسى (الهلال)، خالد الدبل (الاتفاق)، أحمد الصائغ (الأهلي) فهد المطوع وخالد السيف (الرائد)، خالد البلطان (الشباب).
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