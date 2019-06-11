الارشيف / اخبار الرياضه

ميسي يتصدر قائمة أعلى 10 رياضيين أجرًا في العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل هو الرياضي الأعلى أجرًا في العالم.

وحسب تقديرات المجلة الاقتصادية، فإن دخل نجم نادي الإسباني بلغ خلال الـ12 شهرًا الماضية 127 مليون دولار.

وتلا ميسي منافسه الدائم البرتغالي ، المحترف ضمن صفوف يوفنتوس الإيطالي بـ109 ملايين دولار ثم البرازيلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بـ105 ملايين دولار.

وتابعت المجلة أن الرياضي الذي احتل المركز الرابع هو الملاكم المكسيكي كانيلو الفاريز وجاء في المركز الخامس لاعب التنس السويسري روجر فيديرر.

Advertisements

وأكمل قائمة الرياضيين العشرة الأعلى أجرا في العالم، لاعبا الكرة الأمريكيان راسل ويلسون وأرون رودجرز ونجوم كرة السلة ليبرون جيمس وستيفن كاري وكفين ديورانت.

وكانت الأمريكية سيرينا ويليامز، المصنفة الأولى السابقة في التنس، هي المرأة الوحيدة في قائمة أعلى 100 رياضي في العالم أجرًا بدخل بلغ 29 مليون دولار واحتلت المركز الـ63 في القائمة.

وتعتمد فوربس على حسابات وتقديرات محرري المجلة وتحظى بياناتها بالمصداقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يتصدر قائمة أعلى 10 رياضيين أجرًا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا