شكرا لقرائتكم خبر عن حمود الحربي رئيساً لـ«أُحد» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086استقبلت اللجنة الإشرافية على الانتاخبات بنادي أُحد في اليوم الأخير، القائمة الوحيدة التي ترشحت لدخول الانتاخبات برئاسة حمود بن سعد الحربي.
وتم اختيار سلامة اللهيبي نائباً للرئيس، وسعود بن سعد الحربي رئيسا تنفيذياً.
وضمت قائمة أعضاء المجلس عبدالله اليوسف، وفهد المغير، وخليل اندجاني، وأحمد الرحيلي، وماجد رويفد الصاعدي، وحامد سعد الحربي.
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