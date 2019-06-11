شكرا لقرائتكم البرتغالي فونسيكا مدربا لروما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 18:02

روما - أ ف ب - عين البرتغالي باولو فونسيكا مدربا لروما الإيطالي بعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لعام إضافي كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية في بيان رسمي اليوم (الثلثاء).



ونقل البيان عن رئيس النادي، الأميركي جيمس بالوتا "باولو هو شاب وطموح يملك خبرة عالمية وعقلية فائزة. يُشهد له اعتماده على كرة هجومية وشجاعة ولا شك بأن ذلك سيجعل أنصارنا متحمسين".

أما فونسيكا فقال "أنا متحمس لمواجهة هذا التحدي الذي ينتظرنا وأتطلع بفارغ الصبر للتواجد في روما ومقابلة أنصار الفريق وبدء العمل. أعتقد انه باستطاعتنا القيام بعمل جيد سويا".

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وكان روما الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عاش موسما مخيبا واستغنى عن خدمات مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو في آذار/مارس الماضي وعين بدلا منه بصورة موقتة كلاوديو رانييري.

وبعد ان حاول التعاقد مع أنطونيو كونتي الذي انتقل للاشراف على انترميلان، ومع جيان بييرو غاسبيرني الذي جدد عقده مع أتالانتا المتأهل الى دوري أبطال أوروبا، لجأ روما الى فونسيكا الذي اشرف على تدريب شاختار دانييتسك الأوكراني في المواسم الثلاثة الأخيرة ونجح في قيادته الى الثنائية المحلية في كل موسم.

وسيخوض روما الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وقد يستغني عن بعض لاعبيه الاساسيين لأسباب اقتصادية أمثال المهاجم البوسني إدين دزيكو، المدافع اليوناني كوستانتينوس مانولاس والظهير الأيسر الصربي الكسندر كولاروف.

يذكر أن آخر مدرب أجنبي لروما كان الفرنسي رودي غارسيا الذي أقيل من منصبه في كانون الثاني/يناير عام 2016 بعد مكوثه سنتين ونصف على رأس الجهاز الفني للفريق.