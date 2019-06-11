شكرا لقرائتكم 15 نادياً إيطالياً يعارضون تعديلات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 15:55

عارض 15 نادياً من الدرجة الأولى الإيطالية الاصلاحات الجدلية لرابطة الأندية الأوروبية المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، التي يدعمها نادي يوفنتوس بطل الدوري في آخر ثماني سنوات، بحسب ما أشارت تقارير صحافية.



ودافع رئيس يوفنتوس ورابطة الأندية الأوروبية أندريا أنييلي، الأسبوع الماضي عن التعديلات المقترحة، مؤكدا أنها تهدف لحماية الأندية الصغيرة من سطوة البطولات الخمس الكبرى للاندية.

وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 نادياً موزعة على ثلاث بطولات (عوضا عن بطولتين حالياً) بغرض اعتمادها بدءاً من العام 2024.

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وبحسب الصيغة الجديدة، سيكون دوري الأبطال من أربع مجموعات من ثمانية فرق في الدور الأول، بدلاً من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق، بحيث تتأهل الفرق الستة الأولى من كل مجموعة إلى النسخة المقبلة، بصرف النظر عن ترتيبها في بطولاتها الوطنية، ما قد يقلص بشكل كبير أهمية تلك البطولات, لذا رأت الأندية الإيطالية الـ15 المعارضة أن خططاً مماثلة قد تخفض 35% من إيرادات الدرجة الأولى.

ولا تلاقي التعديلات رواجا لدى بعض البطولات وخصوصا رابطة الدوري الانجليزي التي عارضتها بالاجماع.

كما عارضت الاصلاحات 7 أندية إسبانية، لم يكن ريال مدريد وبرشلونة من بينها، إلى جانب أندية الدوري الألماني، فيما وقف 17 ناديا من الدرجة الأولى الفرنسية في وجه المشروع وامتنع عن التصويت كل من باريس سان جرمان وليون ومرسيليا.

وستبحث رابطة الأندية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوريات التي تضم مئات الأندية، التعديلات المقترحة في اجتماع يعقد في 11 سبتمبر المقبل.