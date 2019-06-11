شكرا لقرائتكم الأهلي يرضخ .. والاتحاد المصري يحسم أزمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 8 ساعات في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 15:54

فيما يعد إشارة لرضوخه لقرارات الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة المباريات المؤجلة بالدوري المحلي، أبلغ مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ لاعبي ناديه بمد الأجازة إلى 22 الجاري ، مشيرا إلى سفر فريقه لإقامة معسكر في ألمانيا .



وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري استكمال الدوري المحلي بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر من 21 الجاري إلى 19 يوليو المقبل ، وتستأنف مسابقة الدوري المصري نشاطها بمواجهة الزمالك مع الجونة في 23 يوليو ، وتختتم في الـ 30 من الشهر ذاته بلقاء القمة بين القطبين الأهلي والزمالك.

من جهته ، قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري عامر حسين إن النسخة الجديدة للدوري المصري ستبدأ في 19 سبتمبر المقبل وتنتهي في يونيو 2020، وستشارك أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفديرالية .

Advertisements

وفي محاولة لتلطيف الأجواء مع "القلعة الحمراء" قال الاتحاد المصري أن طلب الأهلي بإنهاء مباريات الدوري المحلي قبل كأس الأمم الإفريقية يعد حقا مشروعا لكن ضيق الوقت لا يمكنه من الموافقة على هذا الطلب ويهدد بقانونية المسابقة.

وأشار الاتحاد المصري إلى أنه خاطب الاتحاد الأفريقي "كاف" لمد فترة قيد اللاعبين للأندية المصرية استنادا إلى إعادة مباراة نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد المغربي .

من جهته ، قال المدير الفني الجديد لفريق"مصر المقاصة" أحمد حسام "ميدو" إن فريقه لن يكون صيدا سهلا للزمالك في المواجهة التي تجمعها في ربع نهائي كأس مصر في أول سبتمبر المقبل.