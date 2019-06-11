شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي تطالب إدارة اكتشاف المواهب بتطوير الأداء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي طالبت محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب بالنادي، وضع تصوّر عن كيفية الارتقاء بمستوى الإدارة .

وعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالاهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل اجتماعًا ظهر اليوم، الثلاثاء، مع محمود صالح للوقوف على العديد من الأمور الهامة التي تخص الإدارة وأسلوب عملها في الموسم الجديد، وبما يضمن انتقاء أفضل العناصر في مختلف المراحل العمرية.

كما استعرضت اللجنة احتياجات الإدارة في الموسم الجديد؛ في ضوء المقترحات والأهداف المحددة، واستمعت لرؤية محمود صالح، الذي حرص على عرض تصوراته للمرحة القادمة، وشرح الخطوط العريضة لخطة العمل لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة وخلق جيل من الموهوبين لسد احتياجات قطاع الكرة بمختلف مراحلة العمرية.

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