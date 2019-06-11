شكرا لقرائتكم النقل العام: 600 أتوبيس لنقل مشجعي بطولة إفريقيا إلى الاستادات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام، توفير 600 أتوبيس لنقل مشجعي بطولة كأس الأمم الإفريقية للاستادات، والمقرر بدئها يوم 21 يونيو الجاري.
وأضاف رزق خلال تصريحات تلفزيونية: «نوفر 600 أتوبيس من الميادين الرئيسية لنقل المشجعين لاستاد القاهرة.. والجمهور لن يجد أي معاناة للوصول لاستادات المباريات والعودة لأماكن الميادين».
وأوضح رئيس هيئة النقل العام، أن الأتوبيسات المخصصة يوجد عليها ملصقات البطولة، مع استمرار عمل أتوبيسات النقل العام، متابعا: «زمن تقاطر الأتوبيسات لن يزيد عن 15 دقيقة.. وجاهزين لتشغيل الخدمة منذ 1 يونيو».
وأردف رزق أن سعر التذكرة في الأتوبيسات المخصصة يبلغ 5 جنيهات، مع إمكانية عمل اشتراك طوالة فترة البطولة مقابل 75 جنيه.
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