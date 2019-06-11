شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يخضع لأشعة بعد اصابته في ودية الأولمبي أمام أوزبكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرض أحمد ياسر ريان لاعب منتخب مصر الأولبمبي، للإصابة خلال مباراة الفراعنه الودية أمام اوزبكستان التي خسرها الفراعنة بهدفين دون رد، فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
يخضع أحمد ريان لأشعة خلال الوقت الجاري باحدي المستشفيات باوزبكستان برفقة ايمن زين طبيب المنتخب الاوليمبي للاطمئنان علي اللاعب.
وكان منتخب مصر قد خسر فى الودية الأولى أيضاً أمام أوزبكستان بهدفين دون درد.
من المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى القاهرة يوم الخميس المقبل استعداداً لمواجهة فلسطين يوم 16 يونيو.
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