- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا.. تعرف على تاريخ كباتن المنتخب الوطني عبر التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق خلال أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الجديدة والتاريخية بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى بصفته الفريق منظم البطولة.
وعلى مدار تاريخ الحدث القارى توج عدد من النجوم أصحاب التاريخ الطويل فى الكرة المصرية أنفسهم بلقب كابتن الفراعنة فى النسخ التى شارك فيها الفريق منذ عام 1957 وحتى الآن.
ويكشف التاريخ الخاص بـ"كابتن الفراعنة" تولى النجم الراحل حنفى بسطان أول لاعب كابتن للفريق، بينما كان آخر واحد رفع الشارة عصام الحضرى فى النسخة الأخيرة.
كباتن مصر
كانت هذه تفاصيل خبر أمم أفريقيا.. تعرف على تاريخ كباتن المنتخب الوطني عبر التاريخ... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.