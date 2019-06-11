شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا.. تعرف على تاريخ كباتن المنتخب الوطني عبر التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق خلال أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الجديدة والتاريخية بمشاركة 24 منتخبًا على رأسهم المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى بصفته الفريق منظم البطولة.

وعلى مدار تاريخ الحدث القارى توج عدد من النجوم أصحاب التاريخ الطويل فى الكرة المصرية أنفسهم بلقب كابتن الفراعنة فى النسخ التى شارك فيها الفريق منذ عام 1957 وحتى الآن.

ويكشف التاريخ الخاص بـ"كابتن الفراعنة" تولى النجم الراحل حنفى بسطان أول لاعب كابتن للفريق، بينما كان آخر واحد رفع الشارة عصام الحضرى فى النسخة الأخيرة.