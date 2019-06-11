شكرا لقرائتكم أحمد رفعت لـ"الخليج 365": أفسدت إنتقالى للأهلى بـ"لقاء تلفزيونى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الخليج 365 حوارا ساخنا مع أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك المعار لصفوف إنبى، للحديث عن كافة الملفات الشائكة.

وأكد أحمد رفعت خلال الحوار أنه كان على وشك الانتقال للنادى الأهلى، بعدما اتفق مسئولو الأحمر مع نادي إنبى "ناديه السابق قبل انتقاله للزمالك" على كافة التفاصيل وكان الاتفاق وقتها على انتقاله للأحمر مقابل 7 أو 8 ملايين جنيه، وما حدث هو أنه السبب فى إفساد الصفقة بالصدفة البحتة.

أضاف أحمد رفعت أنه أثناء تواجده فى معسكر منتخب مصر للشباب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، وظهر فى لقاء تلفزيونى وكان وقتها الأهلى وإنبى متفقين على كل شيء ووجه إليه سؤال هل هو أهلاوى أو زملكاوى، فأجاب بأنه زملكاوى منذ الصغر وعائلته كلها زملكاوية ولم يستطع الكذب وقتها، وتحدث معه وكيل أعماله بعدها وقال له أن ما قاله أحدث مشاكل كبيرة وعاتبه كيف فعل ذلك وحدثت مشكلة بين الناديين.

انتظروا الحوار كاملا خلال ساعات.