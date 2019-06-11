شكرا لقرائتكم 4 أندية تطارد "غزال" الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت عدة أندية بالدوري المصري الممتاز، فى صراع قوى للتعاقد مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي الملقب بالغزال.

واقترب عمرو جمال من الرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل الصراع خروجه من حسابات الجهاز الفنى للقلعة البيضاء ووضعه ضمن قائمة الراحلين فى الصيف المقبل.

وأبدت أندية مصر المقاصة وإنبى والإسماعيلى وسموحة رغبتها فى التعاقد مع عمرو جمال ويتوقف الأمر على المطالب المادية لمسئولى النادي الأهلي خلال المفاوضات.

وسيكون لعمرو جمال كلمة الحسم فى تحديد وجهته المقبلة بعد الرحيل عن النادي الأهلي وفقا للعروض التى سيحصل عليها واتفاقه على مقابل مادي مناسب مع ناديه المنتظر.