شكرا لقرائتكم ثنائى الزمالك بروحين بسبب أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش ثنائى نادي الزمالك التونسى حمدى النقاز والمغربى حميد أحداد حالة فريدة خلال الفترة المقبلة وتحديد بالتزامن مع إقامة بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى مصر يوم 21 يونيه الجارى. وخرج الثنائى من قوائم منتخبى تونس والمغرب المشاركين فى أمم أفريقيا بناءا على وجه نظر الأجهزة الفنية لكن هذا لا يمنع تواجدهم بشكل دائم فى مساندة منتخبى بلادهما. Advertisements وتخوض تونس مباريات أمم أفريقيا فى ملعب السويس ضمن المجموعة الخامسة بينما يلعب منتخب المغرب فى ملعب السلام ضمن المجموعة الرابعة. وسيتواجد حمدى النقاز بشكل مستمر فى معسكر منتخب تونس لمساندة زملائه ونفس الأمر بالنسبة لحميد أحداد الذى سيؤازر المغرب بشكل متواصل طوال البطولة.

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