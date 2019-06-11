شكرا لقرائتكم خالد البلطان يقدم ملفه لرئاسة نادي الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب، يوم الثلاثاء، عن تقدم خالد البلطان رئيس مجلس الإدارة بملف ترشحه لقيادة النادي في فترة جديدة، وذلك في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الترشح.

وقال نادي الشباب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : تقدّم رئيس النادي خالد البلطان ملف ترشّحه لرئاسة نادي ⁧الشباب⁩ وذلك في مقر لجنة الانتخابات بالنادي.

وتولى البلطان مهمة رئاسة النادي بالتكليف منذ بداية الموسم الماضي، علما بأنه سبق وتواجد على رئاسة مجلس الإدارة في فترات مختلفة بداية من 2005 إلى 2006، ومن 2006 حتى 2014، قبل أن يعود في 2018 مجددا.

يشار إلى أن باب الترشيح أغلق مساء يوم الثلاثاء، على أن يتم بعدها فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين في الأندية الـ16، ويعتبر البلطان الوحيد الذي قدم ملفه لرئاسة الشباب.