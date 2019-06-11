شكرا لقرائتكم رابطة الدوري السعودي تعلن عن موعد انطلاق الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، عن انطلاق الموسم الجديد لمسابقة دوري المحترفين في 22 أغسطس المقبل.

وكشف الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انطلاق دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في 20 أغسطس 2019.

تجدر الإشارة إلى أن النصر كان قد حقق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما فاز أبها بلقب دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، إلى 7 لاعبين ولاعب مواليد واحد لكل ناد.