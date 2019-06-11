شكرا لقرائتكم عبدالرزاق حمدالله يقود هجوم المغرب في كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر وهداف الدوري السعودي الموسم الماضي إلى القائمة النهائية التي ستشارك في كأس أمم إفريقيا الشهر الجاري وحتى يوليو المقبل.

واختار رينارد 4 عناصر إضافية تنشط في الدوري السعودي إلى القائمة النهائية، وهي كريم الأحمدي ومروان داكوستا من اتحاد جدة، ونور الدين أمرابط لاعب النصر، ومبارك بوصوفة متوسط ميدان الشباب.

Advertisements

وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً وهم: منير المحمدي حارس ملقا الإسباني، وياسين بونو من جيرونا الإسباني، وأحمد التكناوتي من الوداد البيضاوي، وفي الدفاع مروان داكوستا ورومان سايس مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي، ومهدي بنعطية مدافع الدحيل القطري، وأشرف حكيمي من بروسيا دورتموند ونصير مزراوي من أياكس وعبدالحميد يونس من ستاد ريمس الفرنسي.

واختار المدرب الفرنسي كلاً من كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة ونور الدين أمرابط في خط الوسط بالإضافة إلى فيصل فجر لاعب كان الفرنسي ويونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي ويوسف النصيري لاعب وسط ليغانيس الإسباني وسفيان بوفال من سلتا فيغو ونبيل درار لاعب فناربخشة التركي والمهدي بوربيعة من ساسولو الإيطالي.

وسيقود عبدالرزاق حمدالله هجوم منتخب المغرب بالإضافة إلى خالد بوطيب من الزمالك المصري وأسامة إدريسي لاعب ألكمار الهولندي.