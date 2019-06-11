رغم كونه مسيحي الديانة.. مشجعو فريق إسرائيلي يطالبون بتغيير اسم «اللاعب محمد»

كتب: أحمد مجدي رجب - المصري اليوم

طالبت جماهير فريق نادي «بيتار القدس» الإسرائيلي«لاعب الفريق الجديد على محمد بتغيير أسمه نظرًا لكونه أسم عربي مسلم، بالرغم من أن اللاعب مسيحي الديانة.

و لم يرق اسم اللاعب الأفريقي للجماهير النادي الإسرائيلي، المعروفين بتطرفهم، وطالبوه بـ«تغييره» حتى يرحبوا بانضمامه لصفوف الفريق.

وبحسب موقع سكاي نيوز، بأن مشجعي الفريق طالبوا اللاعب القادم من النيجر، على محمد، بتغيير اسمه، بالرغم من أنه مسيحي الديانة.

ويبد أن الاسم الإسلامي لم يعجب مشجعي «بيتار القدس»، الذي يُعتبر الأكثر عنصرية في إسرائيل، إذ...