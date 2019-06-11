كتب أحمد علاء
في 21 من الشهر الجاري تتجه أنظار العالم إلى الحدث الرياضي الأكبر في قارة أفريقيا حيث تفتتح فعاليات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالقاهرة في نسختها الـ32 بمشاركة 24 منتخب يتنافسوا للحصول على اللقب الأفريقي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957.
ومن بين أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة، منتخب الجزائر الذي يحتل المرتبة الثالثة عربيا من حيث القيمة التسويقية للنجوم حيث يأتي اللاعب الدولي الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، في الصف الثاني بقائمة أكثر اللاعبين العرب قيمة.
2.3...
كانت هذه تفاصيل خبر "صلاح" على رأس القائمة.. تعرف على القيمة التسويقية للاعبين بأمم أفريقيا 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.