"صلاح" على رأس القائمة.. تعرف على القيمة التسويقية للاعبين بأمم أفريقيا 2019

كتب أحمد علاء

في 21 من الشهر الجاري تتجه أنظار العالم إلى الحدث الرياضي الأكبر في قارة أفريقيا حيث تفتتح فعاليات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالقاهرة في نسختها الـ32 بمشاركة 24 منتخب يتنافسوا للحصول على اللقب الأفريقي، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957.

ومن بين أبرز المنتخبات المشاركة في البطولة، منتخب الجزائر الذي يحتل المرتبة الثالثة عربيا من حيث القيمة التسويقية للنجوم حيث يأتي اللاعب الدولي الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، في الصف الثاني بقائمة أكثر اللاعبين العرب قيمة.

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