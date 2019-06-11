شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 11/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء الموافق 11/ 6/ 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها تشكيل لجنة لدراسة عروض المعارين، والترحيب بإعارة شيكابالا للمقاصة.

الزمالك يرحب بإعارة شيكابالا للمقاصة وينتظر العرض الرسمى

رحب مسئولو نادى الزمالك بإعارة محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق المنتهى إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، لصفوف فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الكروى الجديد.

الاتحاد يطلب تجديد استعارة داوودا من الزمالك

يستعد مسئولو الاتحاد السكندرى لتقديم طلب رسمى لإرساله لنظرائهم بنادى الزمالك، من أجل تجديد استعارة أحمد داوودا لاعب وسط الفريق الذى أعير الموسم الحالى لزعيم الثغر.

الزمالك يؤجل حسم مصير المغربى "بوطيب" قرر مسئولو الزمالك تأجيل حسم مصير المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، انتظارًا لمشاركته مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

الزمالك يشكل لجنة لدراسة عروض المعارين

يدرس مسئولو نادى الزمالك، تشكيل لجنة فنية تضم كلاً من مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، وإسماعيل يوسف عضو المجلس، وأمير مرتضى المشرف على الكرة، وخالد جلال المدير الفنى للفريق الكروى الأول. Advertisements زادت أسهم دولة الإمارات الشقيقة، لاستضافة معسكر فريق الزمالك، الذى سيقام فى إطار استعدادات الفريق الكروى الأول، للموسم الجديد، وذلك بعد أن استقر مسئولو النادى والجهاز الفنى على إقامة المعسكر فى أحد الدول العربية. الإمارات الأقرب لاستضافة معسكر الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

ماذا قدم خالد بوطيب مع الزمالك قبل الانضمام لقائمة منتخب المغرب النهائية

استقر هيرفى رينارد، مدرب منتخب المغرب على القائمة النهائية لأسود الأطلسى، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى ضمت خالد بوطيب مهاجم الزمالك. أحمد رفعت لـ"سوبر كورة": اللعب فى الزمالك كان بالتظبيط أجرى سوبر كورة حوارا ساخنا مع أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك المعار لصفوف إنبى، للحديث عن كافة الملفات الشائكة.

سوبر كورة يكشف ملعب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك