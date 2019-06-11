شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نور الشربيني ورنيم الوليلي ونوران جوهر في بطولة CIB للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثالث من منافسات دور المجموعات ببطولة CIB للإسكواش، تفوقًا واضحًا من جانب اللاعبات المصريات اللاتي حققن انتصارات عديدة .

واستعادت نور الشربيني المصنفة العالمية الثانية توازنها في البطولة بعد خسارتها في المباراة الأولى من ظور المجموعات لتفوز في المباراة الثانية على مواطنتها نور الطيب المصنفة الخامسة بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 25 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-7.

كما واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الرابعة عالميا تألقها لتفوز على الإنجليزية سارة جان بيري بشوطين نظيفين في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-9.

وحققت البطلة المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة وادي دجلة العامة الكاملة في دور المجموعات بعد ضمان تأهلها إلى نصف النهائي، وفازت رنيم في المباراة الثالثة على منافستها جويل كينج بشوطين مقابل لا شيء في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي:11-7, 11-7.

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على جانب آخر امتلأت مدرجات الملعب الزجاجي بمول العرب عن آخرها لمتابعة مباريات دور المجموعات ببطولة CIB حيث كان الفنان أحمد حاتم أبرز الحضور بالإضافة إلى كريم درويش مدير قطاع الإسكواش بوادي دجلة وبطل العالم السابق وكذلك زوجته انجي خير الله بطلة الإسكواش السابقة.

تصنف بطولة CIB بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في الإسكواش حيث تقدر قيمة جوائزها المادية بـ162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.