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أحمد رفعت يكشف لـ"سوبر كورة" سبب ابتعاده عن القلعة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى "سوبر كورة" حوارًا ساخنًا مع أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك المعار لصفوف إنبى، للحديث عن كل الملفات الشائكة.

 

وأكد أحمد رفعت خلال الحوار أنه كان على وشك الانتقال للنادى الأهلى إلا أن سبب وحيد أدى الى ابتعاده عن القلعة الحمراء.. لقراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا..
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