شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يكشف لـ"سوبر كورة" سبب ابتعاده عن القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى "سوبر كورة" حوارًا ساخنًا مع أحمد رفعت لاعب نادي الزمالك المعار لصفوف إنبى، للحديث عن كل الملفات الشائكة.
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