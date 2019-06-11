تعرف على كباتن مصر التاريخيين فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار العالم بأكمله إلى مصر فى الفترة ما بين 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل، حيث تستضيف بطولة الأمم الأفريقية 2019 فى نسختها رقم الـ32، وذلك بعد سحب الاتحاد الأفريقى شرف تنظيم البطولة واستضافتها من الكاميرون فى 30 نوفمبر الماضى لعدم جاهزية ملاعبها، وفازت مصر باستضافة البطولة بدلاً منها.
وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا، يتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 منتخبات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.
ويرصد الخليج 365 كباتن منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية علي مدار التاريخ والتى نشرتها الصفحة الرسمية لموقع اتحاد الكرة..
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