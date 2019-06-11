شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة طبية على أحمد ريان عقب ودية أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد ياسر ريان، لاعب منتخب مصر الأولمبى لإصابة خلال مباراة الفراعنة الودية أمام أوزبكستان التى خسرها الفراعنة بهدفين دون رد، فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. يخضع أحمد ريان لأشعة خلال الوقت الجارى بأحد المستشفيات بأوزبكستان برفقة أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبى للاطمئنان على اللاعب. وكان منتخب مصر قد خسر فى الودية الأولى أيضًا أمام أوزبكستان بهدفين دون رد. من المقرر أن تعود بعثة منتخب مصر الأولمبى إلى القاهرة يوم الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فلسطين يوم 16 يونيو.

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