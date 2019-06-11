سوبر كورة.. 4 أندية تطارد "غزال" الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت عدة أندية بالدوري المصري الممتاز، فى صراع قوى للتعاقد مع عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي الملقب بالغزال. واقترب عمرو جمال من الرحيل عن النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل الصراع خروجه من حسابات الجهاز الفنى للقلعة البيضاء ووضعه ضمن قائمة الراحلين فى الصيف المقبل.

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