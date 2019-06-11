شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعرض خطة النهوض بالمواهب الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى من محمود صالح، مدير إدارة اكتشاف المواهب بالنادى، وضع تصوّر عن كيفية الارتقاء بمستوى الإدارة .

وعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلى برئاسة الدكتور طه إسماعيل اجتماعًا ظهر اليوم، الثلاثاء، مع محمود صالح للوقوف على العديد من الأمور المهمة التى تخص الإدارة وأسلوب عملها فى الموسم الجديد، وبما يضمن انتقاء أفضل العناصر فى مختلف المراحل العمرية.

كما استعرضت اللجنة احتياجات الإدارة فى الموسم الجديد؛ فى ضوء المقترحات والأهداف المحددة، واستمعت لرؤية محمود صالح، الذى حرص على عرض تصوراته للمرحة القادمة، وشرح الخطوط العريضة لخطة العمل لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة وخلق جيل من الموهوبين لسد احتياجات قطاع الكرة بمختلف مراحلة العمرية.