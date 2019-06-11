شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الاستبعاد.. أبو جبل يستمر مع المنتخب حتى 16 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استمرار محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة بناء على طلب الأخير حتي يوم 16 يونيو الجاري والذى يتخلله ودية غينيا فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيرى استبعاد الثنائى محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب وأحمد فتوح الظهير الأيسر من قائمة المنتخب النهائية المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب يوم 17 يونيو من الإسكندرية إلى القاهرة لإستكمال المعسكر استعداداً لمباراة الافتتاح أمام زيمبابوي ، وسيغادر أبو جبل معسكر الفراعنة وقتها.

Advertisements

وأعلن أجيرى قائمة الـ23 لاعبا النهائية للبطولة والتى سيتم إرسالها للإتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" اليوم، وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".