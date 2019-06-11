شكرا لقرائتكم خبر عن "باولو" على رادار سموحة بأوامر من العميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حسام باولو مهاجم فريق الزمالك والمنتهي إعارته مع الداخلية، في دائرة اهتمام مسئولي سموحة، بعد ما طلب حسام حسن المدير الفني للفريق بالتعاقد مع اللاعب لدعم خط الهجوم في الموسم المقبل.

استقر الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن، على تجمع الفريق في الأول من يوليو المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر، يعقد فرج عامر رئيس نادي سموحة، جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الساعات المقبلة، لمناقشة مستقبل الفريق فى الموسم المقبل والاحتياجات الفنية واللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم لتسويقهم بصورة تعود على النادى بعائد مادي بالإضافة الى تحديد اللاعبين الموهوبين من قطاع الناشئين حتي يتم عمل عقود احتراف لهم فى الموسم المقبل لحمايتهم والحفاظ عليهم .