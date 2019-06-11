حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/6/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوزبكستان تفوز على المنتخب الأولمبى فى الودية الثانية 3 / 2
خسر منتخب مصر الأوليمبي 3 / 2 أمام منتخب أوزبكستان فى الودية التى أقيمت بينهما عصر اليوم بأوزبكستان فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
اتحاد الكرة: سوبر الأهلى والزمالك سيقام فى مصر بسبب ضيق الوقت
كشف مسئولو اتحاد الكرة أن السوبر المصرى الذى سيجمع الأهلى والزمالك يوم 18 سبتمبر المقبل سيقام بالقاهرة، ولن تتم إقامته فى الخارج بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات.
منتخب مصر بالأحمر أمام زيمبابوى والكونغو بأمم أفريقيا.. والأبيض أمام أوغندا
تقرر أن يرتدى منتخب مصر زيه التقليدى الأحمر والأبيض والأسود أمام زيمبابوى والكونغو فى الجولتين الأولى والثانية.
الزمالك يرحب بإعارة شيكابالا للمقاصة وينتظر العرض الرسمى
رحب مسئولو نادى الزمالك بإعارة محمود عبدالرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق المنتهى إعارته إلى أبولون سميرنى اليونانى، لصفوف فريق مصر المقاصة.
صور.. تذكرتى بالمركز الأولمبى يستقبل الجماهير لشراء تذاكر كان 2019
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