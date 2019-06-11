عودة فرجاني ساسي.. نجم الزمالك يدعم تونس أمام كرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: عاد النجم التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك للمشاركة من جديد مع منتخب بلاده بعد فترة غياب عن الملاعب بسبب الإصابة. فرجاني ساسي كان قد تعرض لإصابة أثناء مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية في الكونفدرالية الإفريقية، لينتهي موسمه مبكراً ويخضع لعملية جراحية. ساسي ظهر لأول مرة منذ تعرضه للإصابة بقميص المنتخب التونسي، بعدما شارك بديلاً في ودية بلاده ضد كرواتيا استعداداً لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس منح الفرصة للاعب الزمالك من أجل الظهور أمام وصيف بطل العالم 2018، أثناء تقدم رفاق فرجاني ساسي (2-1) في عقر دار كرواتيا، ليشترك بديلاً في الدقيقة 76.

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